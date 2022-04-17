Сборы благотворительных фондов падают: у кого-то на 20%, у кого-то на 40%, а у кого-то на 70%. Это во многом зависит от того, каким образом собирались пожертвования. Если, например, основной площадкой был Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), то поступления упали сильно. Те, кто собирал пожертвования через ящики, оказались в лучшей ситуации, потому что никаких барьеров и новых сложностей в связи с санкциями не возникло.

Представители НКО также рассказывают, что бизнес сокращает поддержку: некоторые компании из-за санкций чувствуют себя, мягко скажем, не очень уверенно, у них сокращаются финансовые возможности для благотворительности.

Многие НКО могут очень сильно сократить свою деятельность. Некоторые даже не исключают возможности ликвидации. Это приведет к тому, что их подопечные окажутся без помощи, к которой они привыкли, которая им необходима.

Я точно знаю, что некоторые фонды сокращают сотрудников. В некоммерческом секторе занято гораздо меньше людей, чем в малом и среднем бизнесе, но тем не менее это тысячи рабочих мест по стране. Их сокращение — это рост безработицы.

К сожалению, когда принимаются меры поддержки экономики, о НКО именно как о секторе, где в том числе создаются и поддерживаются рабочие места, практически никто не вспоминает. А ведь благотворительные организации могли бы внести свой вклад в борьбу с безработицей.

В некоторых регионах, например в Москве, принимаются программы поддержки занятости: субсидируются компании, в том числе малый и средний бизнес, чтобы они создавали новые рабочие места. Почему бы такие же субсидии не предоставлять НКО? Это помогло бы и увеличить занятость, и вовлечь людей в ценностно-ориентированную деятельность: новые сотрудники в дальнейшем могли бы остаться в НКО или стать волонтерами этих организаций.

Еще одна возможность для благотворителей работать чуть более устойчиво — оказание бюджетных услуг тем гражданам, которые имеет право на их бесплатное или льготное получение. Пока это не очень распространенная практика — много сложностей. Это и низкие тарифы, и то, что НКО не всегда, оказав услугу, получают возмещение: вдруг оказывается, что в бюджете не хватает денег на то, чтобы им заплатить. Еще один серьезный барьер: бюджетная организация получает деньги авансом, а НКО должна сначала услуги оказать, потом представить отчет, и только после этого ей предоставят субсидию за проведенную работу.

Общественная палата не раз обращалась в Центральный банк России, чтобы он ограничил комиссию, которая сейчас выплачивается банкам за платежи с применением карт. В отношении розничной торговли продуктами питания, услуг связи, оплаты топлива и еще целого ряда видов деятельности ЦБ эту комиссию ограничил. Но про НКО опять забыли. Банки берут за каждый перевод с карты 2–3%. Если эту цифру снизить хотя бы до 1%, это помогло бы фондам.

Существует много вариантов поддержки НКО: субсидия на заработную плату, как это было во время ковида, снижение страховых взносов. Есть НКО, которые платят 20% страховых взносов, то есть по пониженному тарифу, но это очень узкая категория и очень сложно в реальности воспользоваться этой льготой. Мы предлагаем, чтобы ее распространили на все социально ориентированные НКО, которые находятся в реестре Минэкономразвития России. Министерство, кстати, нас в этом поддерживает, поэтому есть вероятность, что такую меру применят.

Чем можно заместить утерянные возможности по сбору пожертвований? Нужна большая доступность фандрайзинговой и социальной рекламы. По закону есть квота на размещение социальной рекламы в СМИ и в интернете — 5%. Но, если в сети 5% — это точно бесплатное размещение, то по поводу СМИ в законе нет оговорки, платное оно или нет. Если бы для НКО сделали размещение социальной рекламы в СМИ бесплатным — хоть на какое-то время — это помогло бы в сборе средств.

Рекламная индустрия сейчас тоже просела, у них начались серьезные проблемы. Если правительство решит как-то поддержать индустрию, выделить ей поддержку из бюджета, можно придумать такой механизм: субсидия выдается агентствам с условием, что они могут потратить ее на размещение социальной рекламы некоммерческих организаций.

Хочется, чтобы сфера благотворительности уцелела. Мы так долго строили ее и вложили столько сил. Не так просто было создать работающую систему. Я считаю, благотворительные фонды — передовой отряд нашего некоммерческого сектора, гордость нашей страны. Они очень продвинутые в плане использования новых технологий, SIEM-систем, SMM, маркетинга, управления человеческими ресурсами. Я надеюсь, власти помогут этим организациям выжить и продолжить работу.

Автор — зампредседателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ Елена Тополева-Солдунова

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