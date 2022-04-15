Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей

Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов. Об этом 15 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — сообщил он.

Мирная жизнь уже налаживается там, где, по словам представителя Кремля, боевики «не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома».

«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба, и там они все подлежат уничтожению», — отметил Песков.

Ранее в этот день в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что украинские националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля. В ведомстве пояснили, что об этом рассказали беженцы. По их словам, украинские военнослужащие и националистические батальоны минировали дороги, обстреливали автомобили, пытавшиеся выехать из города, и под угрозой применения насилия запрещали жителям Мариуполя уезжать.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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