Прямой эфир
Общество
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Мир
РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Мир
МИД РФ назвал антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля
Мир
Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля
Общество
Минстрой предложил заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные уведомления
Мир
Попавший в засаду российский экипаж Т-80 отразил ракетную атаку ВСУ
Мир
Греция решила не отправлять больше военную технику Украине
Мир
В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине
Мир
В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев
Мир
Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту шпионажа сотрудниками ОБСЕ
Мир
В украинской столице переименовали сквер дружбы Киева и Москвы
Сюжет:

Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов. Об этом 15 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Большой бег: куда украинцы уезжают от обстрелов ВСУ
В западных областях страны проверяют познания беженцев в украинском и отправляют их рыть окопы

«Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — сообщил он.

Мирная жизнь уже налаживается там, где, по словам представителя Кремля, боевики «не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома».

«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба, и там они все подлежат уничтожению», — отметил Песков.

Ранее в этот день в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что украинские националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля. В ведомстве пояснили, что об этом рассказали беженцы. По их словам, украинские военнослужащие и националистические батальоны минировали дороги, обстреливали автомобили, пытавшиеся выехать из города, и под угрозой применения насилия запрещали жителям Мариуполя уезжать.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022