В МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция по импортозамещению в химической промышленности

Российские производители химических веществ и научное сообщество способны противостоять санкционным ограничениям. Об этом заявили участники пресс-конференции в МИЦ «Известия», посвященной импортозамещению в химической промышленности. Участие в мероприятии приняли генеральный директор предприятия «Торговый дом «Химмед» Николай Цурков, заместитель заведующего кафедрой вакуумной электроники, заведующий лабораторией вакуумной и СВЧ-электроники Московского физико-технического института Евгений Шешин и проректор по экономике и инновациям Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Дмитрий Сахаров.

Как отметил Николай Цурков, около 80% сырья и химреактивов до недавнего времени импортировались из США и стран Евросоюза. Таким образом, сейчас вопрос импортозамещения стоит как никогда остро, что дает шанс показать себя отечественным производителям. «Нами разработаны и запущены в тестовое производство растворители высокой степени чистоты, которые не уступают зарубежным аналогам. Также мы планируем наладить производство сверхчистых кислот для микроэлектроники и солей и щелочей для фармакологических предприятий», — заявил Цурков.

Участники мероприятия рассказали о развитии сотрудничества между производителями и российским научным сообществом. Пример такого сотрудничества — совместный проект МФТИ и предприятия «Химмед» по производству безртутных бактерицидных УФ-ламп. Разработанные по инновационной технологии, они не содержат ядовитых веществ, просты в утилизации и более безопасны, чем их содержащие ртуть предшественники. При этом они полностью произведены из российского сырья. Как отметил Евгений Шешин, санкции никак не повлияют на выпуск ламп.

«Мы создали современное вакуумное производство, которого давно не было в нашей стране, а может и в мире. Потребность в подобной продукции растет буквально в геометрической прогрессии. И при этом мы абсолютно не зависим от зарубежных поставок», — указал Шешин.

Проректор по экономике и инновациям РХТУ Дмитрий Сахаров затронул еще одну острую тему — производство сверхчистых кислот для микроэлектроники. РХТУ совместно с предприятием «Химмед» разрабатывают проект по организации полного цикла выпуска высокочистых кислот различной квалификации, который в ближайшем будущем позволит выйти на годовой оборот производства в 10-12 тонн. «Реализация этого проекта — это вытягивающая сила, она повлечет за собой развитие других сопутствующих областей производства и науки», — полагает Сахаров.

В завершении пресс-конференции было отмечено, что у российской химической промышленности нет существенных препятствий для успешного устойчивого развития. Спикеры отметили огромные перспективы для отрасли, в частности, создание новых производств и рабочих мест для специалистов.