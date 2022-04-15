Тротуарную плитку из вторичного сырья производят в Якутии

В Якутии ввели в эксплуатацию новое оборудование для производства изделий из композитного материала на основе вторичных полимеров и наполнителя. Проект реализует региональный оператор Центральной зоны ООО «Якутскэкосети» на субсидию из республиканского бюджета.

ИА SakhaNews со ссылкой на региональное министерство ЖКХ и энергетики пишет, что комплект оборудования состоит из дробилки полимеров, смесителя, плавильно-нагревательного аппарата и пресса. В зависимости от пресс-формы можно производить и тротуарную плитку, и бордюрные камни, и скамейки, и доски, и канализационные люки, и даже черепицу.

По словам гендиректора ООО «Якутская экологическая компания» Сергея Петрова, в качестве сырья используют пластик широкого спектра маркировки, что позволяет использовать большое количество упаковок. Планируется перерабатывать до 200 т пластиковых изделий ежегодно.