Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля

Более 180 человек, в том числе 15 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) 15 апреля. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«В течение дня 15 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 184 человека, среди них 15 детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время эвакуированные находятся в пункте помощи, который развернут силами МЧС ДНР.

Ранее в этот день пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что украинские националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля. В ведомстве пояснили, что об этом рассказали беженцы. По их словам, украинские военнослужащие и националистические батальоны минировали дороги, обстреливали автомобили, пытавшиеся выехать из города, и под угрозой применения насилия запрещали жителям Мариуполя уезжать.

14 апреля военные ДНР рассказали корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, однако продвижение сил республики усложняет работа украинских снайперов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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