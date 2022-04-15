Жаркую погоду прогнозируют в Ставропольском крае

Синоптики прогнозируют потепление на территории Ставропольского края в выходные. Температура воздуха поднимется до +24 градусов.

Днем 15 апреля скорость ветра в регионе достигает 14 м/с. К субботе, 16 апреля, ветер стихнет и прекратятся дожди. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, ожидается облачность, сообщает NewsTracker.

Днем 17 апреля температура воздуха поднимется до +24 градусов. Ветер усилится до 11 м/с.

Ранее синоптики спрогнозировали улучшение погодных условий в Московской области на следующей неделе. Однако в выходные в регионе выпадет 10–12 мм осадков, что соответствует трети месячной нормы.