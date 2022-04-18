Российский рубль перешел к ослаблению после того, как Центральный банк решил смягчить некоторые из временных мер по контролю за движением капитала, направленных на ограничение падения нацвалюты. Регулятор объявил поздно вечером 8 апреля об отмене 12-процентной комиссии за покупку иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов) через брокерские компании. Банк России также заявил, что с 18 апреля снимет временный запрет на продажу наличной иностранной валюты физическим лицам.

Основную поддержку рублю в последнее время оказала обязательная конвертация 80% валютной выручки экспортно-ориентированными компаниями, а также высокие процентные ставки, даже несмотря на то, что Центральный банк неожиданно снизил ключевую ставку на прошлой неделе с 20 до 17%.

Ключевыми темами на валютных рынках остаются инфляция, монетарная политика центральных банков и геополитика. ЦБ РФ будет продолжать смягчать монетарную политику, ликвидность банковской системы стабилизировалась и темпы инфляции снизились. Центробанк также может снизить нормативы по срокам или планке в 80% продажи экспортной выручки, что, безусловно, взвинтит волатильность. Однако серьезного падения курса рубля ждать не стоит, высокое предложение при низком спросе сдерживают девальвационные ожидания. Мощная торговая позиция России в эпоху ограничений как экспорта, так и импорта, будет сдерживающим фактором девальвации. В 2022 году ожидается очередное увеличение сальдо текущего счета платежного баланса России до невероятных $200–240 млрд.

В то время как ЦБ РФ будет продолжать смягчать монетарную политику, ФРС США, напротив, в следующем месяце продолжит поднимать ставки и планирует сокращать раздутый после пандемии баланс в $9 трлн ежемесячно на $95 млрд. Этот фактор может стать дополнительным негативом для рубля.

Индекс потребительских цен в США, который измеряет стоимость группы товаров повседневного спроса, а также исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, вырос в марте на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчет показал самую высокую инфляцию с декабря 1981 года. Для борьбы с инфляцией ФРС в прошлом месяце одобрила первое повышение процентной ставки более чем за три года. В течение 2022-го ожидается дальнейшее повышение ставок, поскольку инфляция значительно превышает цель Федрезерва в 2%.

Перед Европейским центральным банком стоит тоже сложная задача, поскольку инфляция растет, а экономические перспективы становятся все более неопределенными из-за спецоперации на Украине. Протокол последнего заседания ЕЦБ показывает, что, поскольку в марте инфляция достигла 7,5%, чиновники завели напряженные дискуссии о том, насколько быстрой должна быть нормализация политики регулятора. Доллар вырос по отношению к евро в четверг, потому что комментарии главы Европейского центрального банка Кристин Лагард были восприняты как признак того, что регулятор не торопится повышать процентные ставки. Главе ЕЦБ, видимо, нужен антракт, чтобы понять и точно знать, куда идти, бездействие же может привести к ускорению инфляции. Расплывчатые комментарии европейского регулятора о возможных сроках сворачивания политики количественного смягчения и повышения процентных ставок могут стать причиной дальнейшей просадки европейской валюты.

Санкции должны со временем корректироваться, и Россия быстро адаптируется к новому балансу контроля за движением капитала, регулируемых цен, а также экономической и финансовой самодостаточности, поэтому неудивительно, что внутренние рынки несколько стабилизируются. Тем не менее на текущий момент всё по-прежнему окутано неопределенностью, и новые потенциальные действия против России, особенно в отношении энергетического сектора, могут существенно повлиять на российскую экономику и, соответственно, на рубль.

Автор — старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

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