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Дом-интернат для престарелых начнут строить в Магадане в 2023 году

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В Магадане в 2023 году начнется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов. Это должно отчасти снять остроту проблемы ухода за представителями старшего поколения.

В пресс-службе Магаданской областной думы ИА MagadanMedia рассказали, что новое социальное учреждение должны ввести в эксплуатацию в 2024 году, на год раньше запланированного. Сокращение сроков реализации проекта говорить об эффективности действий региональной власти, продуманной социальной политике на Колыме, отлаженных механизмах бюджетного процесса, сказали в думе.

Депутат заксобрания Роман Исаев, в свою очередь, отметил, что новый дом-интернат задуман как один из самых современных в России.

Будут построены два жилых, административный и административно-лечебный корпуса с отдельно стоящим зданием пищеблока. Общая площадь объекта — около 12 тыс. кв. м. В каждом блоке дома-интерната предусмотрена гостиная, где пожилые люди, инвалиды смогут отдыхать, а также буфетная, где можно будет принимать пищу. В досуговой зоне будут тренажерные залы, творческие мастерские, аудитории для кружковых и музыкальных занятий.

Новое учреждение построят в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Образование» в поселке Ола на Колыме возвели школу, рассчитанную на 825 учеников. Для сокращения сроков строительства установлен бетонный завод.

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