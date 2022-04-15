Эксперт заявила о новой юридической сущности цифровых платформ

Цифровые платформы в современном мире начинают сами по себе представлять новую юридическую сущность. Об этом заявила директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор Элина Сидоренко в пятницу, 15 апреля.

«Мы привыкли к тому, что право — это закон, это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый государством. Но вдруг, неожиданно выяснилось, что есть и другие правоустанавливающие правила, которые нам диктуются некими цифровыми корпоративными образованиями, имеющие в том числе транснациональный характер», — сказала Сидоренко во время конференции «Цифровые международные отношения-2022» в МГИМО.

Согласно статистике, которую привела Сидоренко, в 2021 году около миллиона европейских компаний реализовывали свои товары посредством цифровых платформ. Право таких образований основывается на внутренних регламентах и пользовательских соглашениях, подписываемых сторонами, отметила эксперт. При этом традиционному праву еще предстоит закрепить в законе, что представляет из себя «цифровая платформа» и как понимать это понятие.

«Сегодня такого подхода и определения в действующем законодательстве — европейском, американском, российском — нет», — заявила директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций.

Одной из задач современного мира является, по мнению профессора, является попытка согласовать и «подружить» право цифровой платформы и национальное право.

11 апреля сообщалось, что в Москве начался прием заявок от столичных компаний-экспортеров, которые хотели бы разместить товары на китайской онлайн-платформе WeChat. Это универсальная цифровая площадка, объединяющая функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной системы. Ей пользуется 1,2 млрд человек.

В тот же день в связи с уходом многих западных платформ из России «Известия» составили список, чем можно их заменить, и какие для этого существуют альтернативы в РФ. Так, альтернативой ушедшей шведская аудиостриминговая платформа Spotify, которая прекратила работу в России из-за закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, являются сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и «СберЗвук».

Ранее 6 марта о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.