Прямой эфир
Мир
В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине
Мир
В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев
Мир
Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту шпионажа сотрудниками ОБСЕ
Мир
В украинской столице переименовали сквер дружбы Киева и Москвы
Общество
Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
Мир
ВСУ нанесли удар по памятнику Стаханову в Первомайске
Экономика
ЦБ рекомендовал отключать онлайн-доступ к счету при подозрительных операциях
Общество
Крым и Донбасс соединила запущенная в Запорожской области ж/д ветка
Общество
В 2022 году на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей
Общество
Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области ВСУ
Мир
СКР изучит информацию о действующих на стороне ВСУ иностранных наемниках

Эксперт заявила о новой юридической сущности цифровых платформ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цифровые платформы в современном мире начинают сами по себе представлять новую юридическую сущность. Об этом заявила директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор Элина Сидоренко в пятницу, 15 апреля.

Экосистемный сдвиг: Минэк готовит регулирование цифровым платформам
Что закрепит новый законопроект и какие компании подпадут под его действие

«Мы привыкли к тому, что право — это закон, это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый государством. Но вдруг, неожиданно выяснилось, что есть и другие правоустанавливающие правила, которые нам диктуются некими цифровыми корпоративными образованиями, имеющие в том числе транснациональный характер», — сказала Сидоренко во время конференции «Цифровые международные отношения-2022» в МГИМО.

Согласно статистике, которую привела Сидоренко, в 2021 году около миллиона европейских компаний реализовывали свои товары посредством цифровых платформ. Право таких образований основывается на внутренних регламентах и пользовательских соглашениях, подписываемых сторонами, отметила эксперт. При этом традиционному праву еще предстоит закрепить в законе, что представляет из себя «цифровая платформа» и как понимать это понятие.

«Сегодня такого подхода и определения в действующем законодательстве — европейском, американском, российском — нет», — заявила директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций.

Одной из задач современного мира является, по мнению профессора, является попытка согласовать и «подружить» право цифровой платформы и национальное право.

11 апреля сообщалось, что в Москве начался прием заявок от столичных компаний-экспортеров, которые хотели бы разместить товары на китайской онлайн-платформе WeChat. Это универсальная цифровая площадка, объединяющая функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной системы. Ей пользуется 1,2 млрд человек.

В тот же день в связи с уходом многих западных платформ из России «Известия» составили список, чем можно их заменить, и какие для этого существуют альтернативы в РФ. Так, альтернативой ушедшей шведская аудиостриминговая платформа Spotify, которая прекратила работу в России из-за закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, являются сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и «СберЗвук».

Ранее 6 марта о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022