Попавший в засаду российский экипаж Т-80 отразил ракетную атаку ВСУ

Военнослужащие-танкисты РФ отразили атаку противотанковых расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем уничтожили огневые точки и бронетехнику противника. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Командир танкового взвода Руслан рассказал, что в ходе боя экипаж Т-80 уничтожил два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. В итоге все машины добрались до пункта назначения.

«Во время сопровождения в наш танк попали вражеские снаряды, но это не помешало отразить атаку противника. За всех переживали. В итоге все были живы и здоровы. С задачей справились», — сообщил он.

Отмечается, что танкисты получили госнаграды за героизм и отвагу, проявленную в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата по контролю точности нанесения ударов по технике ВСУ. Отмечалось, что беспилотник обнаружил совершавшую марш колонну украинской техники, координаты целей были переданы на пункт управления, после чего по технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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