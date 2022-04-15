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Минстрой предложил заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные уведомления

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Минстрой России на фоне сообщений о росте цен на бумагу предложил заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные уведомления. Изменения в разработке правил предоставления коммунальных услуг опубликовали 15 апреля на портале проектов нормативных правовых актов.

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Подготовленный Минстроем проект направлен на улучшение порядка расчетов коммунальных услуг. Например, в нем предусмотрено, что корректировка оплаты отопления может происходить по решению общего собрания собственников чаще, чем один раз в год.

Это позволит равномерно распределить рост платежей за ЖКХ, пояснил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в беседе с ТАСС.

«Из-за сильных перепадов зимней температуры в начале года жители нескольких регионов получили большие доначисления. Минстрой пришел к выводу о необходимости отказаться от такой схемы в пользу корректировки показаний в течение всего календарного года», — рассказал эксперт тематической площадки ОНФ.

Помимо этого, в документе предлагается разрешить организациям сферы ЖКХ не получать согласие граждан на обработку их персональных данных. Предполагается, что их обработка необходима для исполнения договора. Однако Склянчук считает, что более правильным было бы перейти на письменные договоры поставки жилищно-коммунальных услуг.

По подсчетам аналитиков Doma.ai (экосистема «Сбера»), управляющие компании и ТСЖ смогут сэкономить до 5 млрд рублей ежегодно при отказе от бумажных квитанций.

28 марта сообщили, что в Московской области сделают автоматизированной оплату ЖКУ для льготников. По словам губернатора региона, льготой на услуги ЖКХ пользуются 2 млн человек. Они должны получать их автоматически, не теряя свое время и не стоя в очередях.

15 марта правительство Московской области предоставило рассрочку на оплату доначислений за отопление. Такое решение принято, чтобы снизить финансовую нагрузку на население в связи с возросшими объемами потребления тепловой энергии.

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