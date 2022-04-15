Греция решила не отправлять больше военную технику Украине

Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику. Об этом журналистам сообщил представитель правительства страны Иоаннис Иконому.

«Ничто подобное не обсуждается», — уточнил он.

По его словам, отправленное ранее Киеву вооружение не ослабляет обороноспособность Греции.

14 апреля издание Euractiv сообщило, что ранее Афины отправили на Украину два транспортных самолета С-130 с автоматами и переносными ракетными установками.

Согласно опросу среди жителей страны, 66% греков не согласны с отправкой военной техники Киеву, а 29% согласны с таким решением.

До этого Иконому заявлял, что правительство страны не рассматривает поставки на Украину российских зенитно-ракетных комплексов С-300, и рассказал о передаче груза гуманитарной помощи.

15 апреля Следственный комитет России заявил о том, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в состав НАТО.

В то же время издание Bloomberg написало, что западным странам придется выбирать между поставками оружия Киеву и сохранением собственного оборонного потенциала. Автор статьи отметил, что США следуют стратегии «арсенала демократии»: избегают прямого вмешательства, работая с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить киевское правительство деньгами и оружием.

13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна предоставит Украине военную помощь на $800 млн. По его словам, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

18 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты Америки поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше.

В марте в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Одновременно с этим российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же стран.

В настоящее время продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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