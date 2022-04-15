США, по их заявлениям, ежедневно отправляют десяток самолетов с оружием на Украину. Великобритания, Канада, Евросоюз — все выделяют деньги на оружие Украине. Кажется, против нас весь мир. Однако стоит взглянуть на ситуацию трезво. Стран, которые объявили нам санкции всякого рода — не более 40. Напомним, что в Организации Объединенных Наций состоит 193 государства. То есть против России выступило лишь процентов 20, а в пересчете на население — и того меньше.

Не весь мир, но та часть мира, которая сейчас поставляет вооружение на Украину, действительно ведет войну с Россией, и ведет ее вовсе не за Украину. Украина, увы, оказалась разменной монетой геополитики. Ее втравили в эту ситуацию. Но был ли другой выход для России? Уверен, что нет.

Мы в России совершенно точно не выстраивали всю эту логику действий, всю эту цепочку, весь этот сценарий под то, чтобы в конечном итоге использовать военную силу. Мы ее используем, когда все остальные альтернативы исчерпаны. Но Запад совершил колоссальный просчет, когда решил оторвать Украину от России. Это было фатальной ошибкой.

Но совершенно очевидно сейчас, что речь давно уже не об Украине. Либо Запад берет верх, и тогда для России это будет концом истории, потому что нас уже никогда и нигде никто не вспомнит. Мы будем просто какой-то площадкой для проведения каких-то экспериментов, политических, экономических, биологических, каких угодно еще. Либо мы отстоим свое право быть суверенной страной с нашими интересами в сфере политики, в сфере экономики, в сфере безопасности, в сфере обеспечения прав и свобод граждан.

Именно поэтому Запад с таким азартом поставляет сейчас оружие на Украину. Потому что там не хотят решения украинской проблемы переговорным путем. Даже в Киеве к этому готовы больше, чем на Западе. Потому что если Киев пойдет на выполнение условий, предложенных Россией, Запад проиграет свою необъявленную войну против нашей страны. Отсюда и поставки вооружений, и прямое поощрение Украины к тому, чтобы сворачивать переговорный процесс и вновь начинать воевать.

Но говорит в этой ситуации о полном разрыве связей с Европой и США было бы глупо. Давайте успокоимся. Во-первых, мы не прерываем свои отношения с так называемым международным сообществом. Во-вторых, если говорить о Совете Европы, мы в 60 конвенциях Совета Европы, и мы не будем из них выходить. Мы будем продолжать в них участвовать. Поэтому никакой катастрофы, никакого обрушения наших международных связей не происходит. Но что происходит? Мы перестаем находиться в позиции школьника, которого уже 26 лет секут розгами, и при этом наказывают за то, что он и не делал.

Конфликт на Украине — это решающая схватка за то, кто будет править миром. Россия не ставит цели стать «царем горы». Но нас не устраивает и модель, когда кто-то другой за нас решает, определяет правила игры. Мы хотим эту гору с единственным царем на ней снести. Это экзистенциальная схватка. Лидеры Запада будут воевать до последнего, потому что они иначе не могут жить. Они готовы платить эту цену, они готовы перекладывать это бремя на свое население, потому что цена вопроса для них значительно выше.

В этом же ряду и вопросы, связанные с биолабораториями США. И эти вопросы возникают не только у нас, у многих стран. Всего американцы работают примерно в трех десятках государств. Количество лабораторий разнится. На Украине их 30. И все они, как магнит, притянуты к территории России. Только что появилась информация, что американцы вступили в контакт с Монголией и собираются там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули на Украине. Им важно по-прежнему оставаться вплотную к России.

Конечно, в принципе, биологические лабораторные исследования не запрещены. Хотя бы потому, что надо бороться с тем же коронавирусом, с другими болезнями. И они есть у России, естественно. Правда, нюанс в том, что мы работаем на своей территории, а американцы на чужих. Потому что мы приличнее, чем американцы. Мы по этой же причине не ставим ядерное оружие на Кубе или в Венесуэле. Может быть, и этого до этого и дойдет. Но мы до последнего пытаемся этого избежать,

Как бы то ни было, наблюдателя потрясает, как быстро Запад раскрылся с самой худшей стороны. На Западе столетиями существовал антисемитизм, он достиг максимума при Гитлере в Германии, но он был во Франции, он был в Нидерландах, он был в любой другой стране, там, начиная с XIV-XV веков. У Америки своя история. Там не было юдофобии, но негров линчевали на раз. А индейцев просто не осталось, их всех вырезали. И эти люди теперь пытаются нас обвинить в геноциде!

Теперь им хочется быть «градом на холме». Хочется быть исключительными, хочется проявлять лучшие качества своей нации. Но есть ощущение, что в русских они нашли выход для своих застарелых фобий и комплексов, им легко проявлять всю эту русофобию, потому что они ее, они долго ждали возможности ее проявить. Именно поэтому и у нас возникает резонный вопрос: есть ли нам вообще о чем разговаривать на таких условиях?



Материал подготовлен на основе программы телеканала Life «Дайте сказать»