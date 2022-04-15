Косачев назвал условие национализации имущества ушедших из РФ западных компаний

Национализация имущества ушедших из РФ западных компаний произойдет, если на Западе будут изыматься российские активы. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Он подчеркнул, что у России есть свои рычаги давления, при которых все серьезные активы западных компаний могут быть переписаны на РФ.

«Если это будет политикой Запада по отношению к России, РФ придется действовать также. <...> Если и когда мы поймем, что других вариантов общения с так называемыми партнерами просто не остается. Но это не наш выбор», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, подобные действия Запада находятся вне рамок правового поля.

Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не вернет российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введенными против РФ новыми санкциями. Он отметил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. Он подчеркнул, что это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности в этих государствах.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Ряд стран, в том числе США, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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