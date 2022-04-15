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Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
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ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь

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Экипаж затонувшего ракетного крейсера «Москва» оказался в Севастополе. Об этом ТАСС в пятницу, 15 апреля, рассказал осведомленный источник.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации», — подтвердил собеседник информагентства.

Днем ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что крейсер «Москва» при пожаре получил повреждения корпуса от детонации боезапаса и во время шторма при буксировке потерял устойчивость и затонул.

В сентябре 2020 года судно было включено в состав сил постоянной готовности флота и вышло в море.

Корабль оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».

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