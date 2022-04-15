Иммунолог назвал главное условие лечения «коктейлем из антител» при COVID-19

Генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что при лечении COVID-19 «коктейль из антител» показан в первую очередь людям из группы риска.

Как рассказал специалист в беседе с Lenta.Ru в пятницу, 15 апреля, главное при применении «коктейля из антител» — не упустить момент, когда необходимо начать лечение.

«Есть группа препаратов, она называется «моноклональные антикоронавирусные антитела», это генно-инженерный препарат. Моноклональные антитела показали свою умеренную эффективность. Но нужно очень своевременно начинать лечение — если случай запущен, это будет неэффективно», — предупредил Крючков.

Он отметил, что для того, чтобы применять его раньше, необходимо поместить пациента в госпитальные условия, поскольку на дому такие процедуры не делаются. Он подчеркнул, что, если человек попадает в группу риска, нужно приглашать его на введение этого препарата в специально организованном дневном стационаре.

Крючков рассказал, что такие препараты наиболее эффективны для лечения, если в их составе использованы антитела к разным антигенам. Это позволяет использовать их для борьбы с разными штаммами коронавируса.

14 апреля директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавируса на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, 18 апреля.

В качестве участников первой фазы исследования были отобраны добровольцы, у которых не выявлен COVID-19.

6 марта директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи отмечал, что срок наблюдения за добровольцами, которые будут участвовать в клинических испытаниях препарата «Гамковимаб» против коронавируса, составит один месяц.

Кроме того, он рассказал, что препарат будет вводиться пациентам с помощью внутривенной капельницы, подобные препараты применяются в первые 3–4 дня после поступления больного в стационар.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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