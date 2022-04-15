Бастрыкин поручил расследовать минирование националистами плотины в ДНР

Следственный комитет РФ расследует минирование националистами плотины на водохранилище Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ведомство сообщило 15 апреля.

«В соответствии с поручением главы ведомства следствие примет меры к установлению обстоятельств произошедшего, а также командиров украинских подразделений, которые принимали решение о минировании плотины, несмотря на очевидную угрозу гражданскому населению», — уточнили в СКР.

Ранее, 14 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в ДНР. По его словам, при ее подрыве в зону затопления попадут населенные пункты с 15 тыс. жителей.

Также, по его словам, националисты заминировали эстакаду через железнодорожные пути в Константиновке. На следующий день СКР заявил о расследовании приготовления украинских националистов к провокации. По информации Минобороны РФ и СКР, подрыв эстакады планируется с целью «растиражировать в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры».

На прошлой неделе, 8 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что неонацисты заминировали на заводе в Авдеевке хранилища токсичных химикатов, которые запланировано взорвать при подходе к городу военных ДНР.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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