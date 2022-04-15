Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Майк Босси

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси умер в возрасте 65 лет. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

«Нью-Йорк Айлендерс» глубоко опечален известием о кончине величайшего бомбардира, четырехкратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала хоккейной славы Майка Босси», — сказано в сообщении.

Причина смерти не сообщается. Однако осенью 2021 года Босси объявил, что у него диагностирован рак, пишет «Спорт-Экспресс».

Босси выступал за «Айлендерс» с 1977 по 1987 год, четыре раза став обладателем Кубка Стэнли (1980–1983). В составе сборной Канады хоккеист выиграл Кубок Канады (1984). Также Босси был введен в Зал хоккейной славы в 1991 году.