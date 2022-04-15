Прямой эфир
Мир
В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине
Мир
В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев
Мир
Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту шпионажа сотрудниками ОБСЕ
Мир
В украинской столице переименовали сквер дружбы Киева и Москвы
Общество
Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
Мир
ВСУ нанесли удар по памятнику Стаханову в Первомайске
Экономика
ЦБ рекомендовал отключать онлайн-доступ к счету при подозрительных операциях
Общество
Крым и Донбасс соединила запущенная в Запорожской области ж/д ветка
Общество
В 2022 году на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей
Общество
Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области ВСУ
Мир
СКР изучит информацию о действующих на стороне ВСУ иностранных наемниках

Дацик заявил о готовности «чинно и культурно» разобраться с Калавари

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец Вячеслав Дацик, который готовится к битве с Сауло Калавари, намерен заставить ответить оппонента за «громкие» слова, сказанные во время пресс-конференции. При этом он не собирается раньше времени лезть в драку, по словам Дацика, всё должно быть «чинно, культурно и законно».

Битва русского и бразильского бойцов пройдет в рамках турнира PRAVDA 15 апреля. Рыжий Тарзан (Дацик) уверен, что он сможет расправиться с противником на ринге и заставит Сауло ответить за свои слова.

«Ты уже готовься на пенсию, я знаю, что ты пенсионер, и, наверное, твою голову с собой в багажное отделение сдам и увезу в Бразилию», — сказал Калавари во время пресс-конференции.

В чужой стихии: как завершится бой Дацика и Кавалари
Не менее яркое шоу ожидается в поединке Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева

На пресс-конференции оппоненты устроили настоящую словесную рубку.

«Посмотрим, ответит ли за свои слова провокатор. А то бутылочками кидаться на пресс-конференции может. Посмотрим, что он может в ринге. Конечно, будет рубка. Постараемся повторить, как было в Польше, когда упал через прямые ноги Калавари», — комментирует Рыжий Тарзан.

Калавари хочет стать «злым гением» для оппонентов из России — месяц назад он вырубил Дениса Недашковского в бою на голых кулаках. А теперь бразилец тщательно изучает технику Дацика, чтобы преподнести сюрприз на ринге.

При этом Рыжий Тарзан испытает на прочность бразильца, который в свое время завоевал чемпионский титул одного из крупнейших мировых промоушенов по кикбоксингу. Однако пояс у него отобрал российский боец Артем Вахитов.

Ранее, 11 апреля, промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов заявил, что пары на турнире подобраны так, что итог может оказаться непредсказуемым. Он привел в пример бойцов Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева, один из которых — действующий чемпион Fight Nights, второй же очень успешно боксирует, а битва пройдет именно по правилам бокса.

Комментируя предстоящий бой россиянина Вячеслава Дацика с бразильцем Сауло Кавалари, промоутер сообщил, что многие ставят на иностранного гостя. Но по мнению Цопанова, российский спортсмен находится в отличной форме и настроен очень серьезно.

14 апреля боксер, боец смешанного стиля Вячеслав Дацик призвал своего соперника бразильского экс-чемпиона лиги по кикбоксингу Сауло Кавалари «красиво зарубиться» на предстоящем турнире. В ответ на это бразилец заявил, что приехал в Россию за победой.

15 апреля сообщалось, что бразилец Сауло Кавалари попытался 14 апреля спровоцировать российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика на взвешивании. Оба спортсмена уже продемонстрировали свой взрывной характер на предваряющей бой пресс-конференции, поэтому и на взвешивании, ожидаемо, не обошлось без эмоций.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Трансляция начнется в 23:00 мск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022