Дацик заявил о готовности «чинно и культурно» разобраться с Калавари

Боец Вячеслав Дацик, который готовится к битве с Сауло Калавари, намерен заставить ответить оппонента за «громкие» слова, сказанные во время пресс-конференции. При этом он не собирается раньше времени лезть в драку, по словам Дацика, всё должно быть «чинно, культурно и законно».

Битва русского и бразильского бойцов пройдет в рамках турнира PRAVDA 15 апреля. Рыжий Тарзан (Дацик) уверен, что он сможет расправиться с противником на ринге и заставит Сауло ответить за свои слова.

«Ты уже готовься на пенсию, я знаю, что ты пенсионер, и, наверное, твою голову с собой в багажное отделение сдам и увезу в Бразилию», — сказал Калавари во время пресс-конференции.

На пресс-конференции оппоненты устроили настоящую словесную рубку.

«Посмотрим, ответит ли за свои слова провокатор. А то бутылочками кидаться на пресс-конференции может. Посмотрим, что он может в ринге. Конечно, будет рубка. Постараемся повторить, как было в Польше, когда упал через прямые ноги Калавари», — комментирует Рыжий Тарзан.

Калавари хочет стать «злым гением» для оппонентов из России — месяц назад он вырубил Дениса Недашковского в бою на голых кулаках. А теперь бразилец тщательно изучает технику Дацика, чтобы преподнести сюрприз на ринге.

При этом Рыжий Тарзан испытает на прочность бразильца, который в свое время завоевал чемпионский титул одного из крупнейших мировых промоушенов по кикбоксингу. Однако пояс у него отобрал российский боец Артем Вахитов.

Ранее, 11 апреля, промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов заявил, что пары на турнире подобраны так, что итог может оказаться непредсказуемым. Он привел в пример бойцов Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева, один из которых — действующий чемпион Fight Nights, второй же очень успешно боксирует, а битва пройдет именно по правилам бокса.

Комментируя предстоящий бой россиянина Вячеслава Дацика с бразильцем Сауло Кавалари, промоутер сообщил, что многие ставят на иностранного гостя. Но по мнению Цопанова, российский спортсмен находится в отличной форме и настроен очень серьезно.

14 апреля боксер, боец смешанного стиля Вячеслав Дацик призвал своего соперника бразильского экс-чемпиона лиги по кикбоксингу Сауло Кавалари «красиво зарубиться» на предстоящем турнире. В ответ на это бразилец заявил, что приехал в Россию за победой.

15 апреля сообщалось, что бразилец Сауло Кавалари попытался 14 апреля спровоцировать российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика на взвешивании. Оба спортсмена уже продемонстрировали свой взрывной характер на предваряющей бой пресс-конференции, поэтому и на взвешивании, ожидаемо, не обошлось без эмоций.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Трансляция начнется в 23:00 мск.