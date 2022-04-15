Более 6 тыс. детей отдохнут в томских летних лагерях в 2022 году

Загородные лагеря Томска летом 2022 года намерены принять более 6 тыс. детей. Об этом начальник гордепартамента образования Максим Савенков рассказал РИА «Томск» в пятницу, 15 апреля.

«Мы планируем, что этим летом в загородных лагерях отдохнут 6138 детей — это примерно 10% школьников. Продажа и оформление путевок начнутся в 20-х числах апреля. Если в прошлом году у нас один день пребывания ребенка в муниципальном лагере стоил 1102 рубля, в этом году немного дороже — 1300 рублей», — заявил чиновник.

По его словам, стоимость путевки на две недели составит 18,2 тыс. рублей. Половину из этой суммы можно будет вернуть кешбэком при условии, что оплата была произведена картой «Мир».

В этом году власти организуют семь стационарных и семь палаточных лагерей. Все они являются подразделениями муниципальных учреждений. Также планируется открыть пришкольные лагеря с дневным пребыванием и пришкольные лагеря труда и отдыха. В них смогут отдохнуть 12 тыс. детей. Еще 800 школьников примут участие в различных походах и экспедициях.

В 2019 году в летних загородных лагерях отдохнули 5,5 тыс. школьников, в 2020-м из-за COVID-19 — ни одного. В 2021 году, когда действовали коронавирусные ограничения, летние лагеря приняли 3,5 тыс. детей.