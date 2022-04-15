Минобороны сообщило об уничтожении совершившего атаку в Брянской области вертолета Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский вертолет, который накануне атаковал поселок Климово в Брянской области. Об этом 15 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8», — сказал он.

По словам Конашенкова, также сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол.

Кроме того, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов противника.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле поселка Климово. В результате инцидента получили ранения местные жители, повреждены около 100 домов. На следующий день глава региона сообщил о том, что трое пострадавших выписаны из больницы.

По информации Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Правоохранители возбудили уголовное дело.

С 11 апреля в ряде регионов России, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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