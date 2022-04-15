Диетолог назвала самый дефицитный у россиян витамин

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что многие россияне страдают от нехватки витамина D из-за небольшого количества солнечных дней в году.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 15 апреля, специалист объяснила, что дефицит витамина D ведет к нарушениям работы иммунной системы, ухудшению состояния волос и зубов, а также к развитию депрессии.

Она отметила, что об авитаминозе сейчас говорить не приходится, однако у россиян часто встречается гиповитаминоз — нехватка каких-то отдельных витаминов. В основном у россиян распространен дефицит витамина D.

«Больше чем у 80% населения, по данным различных исследований, наблюдается нехватка этого витамина. Эта нехватка происходит в силу климатических условий и территориального расположения страны», — сообщила диетолог.

По ее словам, источником витамина D является жирная рыба. Например, витамином D богата печень трески, также подойдет скумбрия, сельдь, сардины.

«Не обязательно покупать дорогую жирную рыбу типа семги и форели, потому что даже та самая жирная дорогая рыба — это продукт аквакультур. В ней уже не содержится в должном количестве ни витамина D, ни омеги-3», — отметила диетолог.

Соломатина также рассказала, что такую рыбу не стоит жарить. Лучше в качестве способа приготовления выбрать запекание. Также можно выбирать консервы. В неделю достаточно употреблять одну баночку печени трески, чтобы пополнять запас витамина D.

Нехватка витамина D проявляется в виде частых простудных заболеваний, раздражительности, плохого настроения, плохого состояния волос и зубов, внезапно повышающегося артериального давления.

Соломатина отметила, что витамин D также необходим для нормализации минеральной плотности кости. Это защищает от развития остеопороза. Также при нехватке этого витамина развивается гипертония.

14 апреля врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина рассказала о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов заболевания. Так, помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами, к ним относятся: желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.