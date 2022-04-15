ВСУ нанесли удар по памятнику Стаханова в Первомайске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по памятнику советскому шахтеру Алексею Стаханову, основоположнику Стахановского движения. В результате стела была разрушена, сообщил с места событий корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

«ВСУ продолжают бить по памятникам Первомайска. Здесь у нас стела, посвященная подвигам Алексея Стаханова», — рассказал Кулага.

Ранее в этот день Кулага сообщил, что ВСУ нанесли удар по частному сектору Первомайска — некоторые из домов оказались разрушены. Местный житель чудом остался жив и не пострадал, так как во время атаки пошел в сарай.

Еще один снаряд пробил крышу соседнего дома — его жителей внутри не оказалось. После обстрелов дом непригоден для жизни.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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