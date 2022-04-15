Умер бывший директор завода «Красное Сормово» Николай Жарков

Экс-директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Николай Жарков скончался на 85-м году жизни. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Николай Сергеевич Жарков — один из виднейших специалистов-кораблестроителей. Большую часть своей жизни, 57 лет, он посвятил заводу «Красное Сормово». Из них почти 34 года он возглавлял предприятие», — отмечается в сообщении.

Под руководством Жаркова построено 105 подводных лодок, в том числе 26 единиц с атомными энергетическими установками, 25 глубоководных спасательных и рабочих аппаратов.

На заводе также рассказали, что в 1990-е годы Жарков сохранил предприятие и вывел его на новый уровень производства гражданской продукции за счет внедрения собственной конверсионной программы.

«В этот период «Красное Сормово» начало проектировать и строить новые сухогрузные теплоходы смешанного «река–море» плавания, а также новые танкеры высшего класса и в настоящее время является одним из ведущих судостроительных заводов страны», — пояснили в пресс-службе завода.

Прощание с Жарковым состоится 18 апреля в 11:30 в церкви Александра Невского.

«Красное Сормово» — судостроительное предприятие в Сормовском районе Нижнего Новгорода, одно из старейших предприятий в данной отрасли.

Жарков занимал пост гендиректора завода с 1984 по 2018 год, затем стал советником гендиректора. 29 апреля 2019 года президент России Владимир Путин наградил Жаркова медалью «Герой Труда».