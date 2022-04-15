Жена Медведчука заявила о полном контроле Зеленского над украинским ТВ

Украина сегодня — это страна с одним телеканалом, что несовместимо с принципом свободы слова. Об этом 15 апреля заявила жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, журналистка Оксана Марченко.

«Насколько мне известно, сейчас закрыты все [телеканалы], кроме одного. Это сейчас единственный рупор, единственная площадка, то есть это страна с одним каналом, который контролирует [президент Украины Владимир] Зеленский. Больше никаких альтернативных мнений быть не может... Какая свобода слова, какая журналистика? Это уже не журналистика, это исполнение воли хозяев, выполнение заказа», — сказала она на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о ситуации со свободой слова на Украине.

Пресс-конференцию Марченко провела после задержания ее мужа на Украине. Она заявила о том, что ее супруг подвергся пыткам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

20 марта Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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