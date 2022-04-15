Мужчина погиб в результате пожара под Суземкой

В селе Семеновск Суземского района Брянской области произошел пожар в жилом доме. По словам местных жителей, погиб 47-летний мужчина.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании поступила в ведомство 15 апреля в 10:34. Горел один из жилых домов по улице Центральная.

В 11:08 пожар локализовали, полную ликвидацию объявили в 11:40. По словам местных жителей, на которые ссылается NASHBRYANSK.RU, в результате происшествия погиб 47-летний мужчина.

Причину возгорания устанавливают эксперты.

13 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области на пожаре погиб человек. Его тело было обнаружено после тушения в ходе разбора завалов.