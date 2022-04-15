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Супруга Медведчука не исключила, что ее мужа избивали в СБУ

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Задержанного на Украине главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука могли подвергнуть пыткам, заявила супруга политика Оксана Марченко. Об этом она рассказала журналистам 15 апреля.

«У нас есть серьезные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах и установлено на некоторых личных показаниях сотрудников Виктора, которые были задержаны в конце февраля – начале марта», — сказала она.

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Она рассказала о словах советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, который в эфире одного из телеканалов, сообщил, что нужно «провести максимально быстро судебное заседание, судебный процесс, выбить из него определенные показания».

Кроме того, Марченко отметила, что на опубликованных с политиком снимках видны следы пыток.

Супруга политика подчеркнула, что в настоящее время местонахождение Медведчука неизвестно. Также она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить мужа.

13 апреля жена задержанного главы политсовета партии ОПЗЖ Оксана Марченко записала обращение к Зеленскому с призывом немедленно освободить политика, а также обратилась с просьбой о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

12 апреля президент Украины в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, который похож на Медведчука. По словам украинского лидера, сотрудники Службы безопасности страны задержали оппозиционера.

13 апреля Зеленский предложил России обменять политика на украинских пленных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала крайне опасной тенденцией предложение президента Украины, «учитывая, что в стране много оппозиционно настроенных политиков». В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации.

В тот же день Следственный комитет России сообщил о проведении проверки правомерности действий властей Украины в отношении Виктора Медведчука.

На Украине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, политик не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

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