Пенсионер чудом выжил после обстрела ВСУ Первомайска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по частному сектора Первомайска — некоторые из домов оказались разрушены. На месте событий 15 апреля побывал корреспондент канала «Известия» Денис Кулага.

Местный житель чудом остался жив и не пострадал, так как во время атаки пошел в сарай

«Я пошел в сарай набрать угля, слышу свист. Думал, что прилет. А тут бахнуло — и в дом на соседней улице попало. Только с сарая выходить — оно второй раз как гухнуло, я упал. Поднялся и ведро бросил. Выхожу сюда, а тут вот такое вот», — сказал житель Первомайска Василий Петров.

Еще один снаряд пробил крышу соседнего дома — его жителей внутри не оказалось. После обстрелов дом непригоден для жизни.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать территории, ранее освобожденные силами Донецкой Народной Республики (ДНР), по последним данным, в результате действий украинских силовиков ранения получили еще 23 человека.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».