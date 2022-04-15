Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пятницу, 15 апреля, в Тульском академическом театре драмы.

«Борис Федорович был жизнелюбом, человеком безмерного обаяния, вокруг себя создававший особую атмосферу радости, доверия, торжества творчества», — говорится на сайте театра.

Директор театра Сергей Борисов рассказал, что актер скончался после продолжительной болезни. Последние дни жизни он провел в больнице, а на сцену не выходил с 27 марта.

«Люди театра скорбят. Нам остается память и благодарность. Выражаем искреннее соболезнование жене — Светлане Владимировне Лазаревой, родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин также выразил соболезнования в связи со смертью Заволокина и назвал его кончину невосполнимой утратой для всей российской культуры. Он подчеркнул, что артист «всю жизнь сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству».

Борис Заволокин родился 26 июля 1939 года. Он выступал в составе Тульского театра драмы и участвовал в таких спектаклях, как «Концерт Высоцкого в НИИ», «Волки и овцы», «Пигмалион», «Вчера подкралось незаметно», «Страсти по Никите», «Униженные и оскорбленные» и «Свои люди — сочтемся». Также актер появлялся в фильмах и сериала «Апостол», «Почтовый роман», «Петр Рябинкин» и «Прости-прощай».