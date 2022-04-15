В МИЦ «Известия» обсудят вопросы лечения острого миелобластного лейкоза

20 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет круглый стол на тему: «Когда важна каждая минута: вопросы лечения острого миелобластного лейкоза».

Участники:

Алина Антипова, врач-онколог Отделения химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н. Блохина» Минздрава РФ;

Сергей Бондаренко, заместитель директора «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантации им.Р.М. Горбачевой» ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ;

Ирина Лукьянова, заведующая дневным стационаром онкологии и химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ;

Екатерина Онучина, врач-терапевт ГБУЗ МО «Красногорская областная больница»;

Константин Перов, директор АНО ДПО «Инконтех» (онлайн).

Участники обсудят возможности лечения острого миелобластного лейкоза (ОМЛ) в России; доступность лечения в рамках ОМС; роль терапевта на этапе раннего выявления острых лейкозов у пациента; вопросы маршрутизации пациента с ОМЛ.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.