Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей

Уничтожение националистических батальонов на Украине — первостепенная задача, заявил журналистам 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное — это освобождать от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны», — сказал он, отметив, что поставленные цели будут выполнены.

По словам Пескова, в городах, освобожденных от националистов, уже налаживается мирная жизнь. При этом он уточнил, что в местах, где еще действуют националистические батальоны, происходит ожесточенная борьба.

В этот же день Следственный комитет России (СКР) сообщил о расследовании факта приготовления украинскими националистами провокации в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). По данным Министерства обороны России, они заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути в населенном пункте, планируют ее взорвать и обвинить в этом РФ.

Ранее 15 апреля СКР рассказал, что националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля. В ведомстве уточнили, что беженцы сообщили о минировании украинскими военнослужащими дороги и обстреле автомобилей.

12 апреля новый мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал «Известиям», что в городе в той или иной мере разрушено 60–70% жилого фонда. Ранее, 7 апреля, он сообщил, что в городе погибло около 5 тыс. мирных жителей.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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