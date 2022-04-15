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Диетолог назвала препятствующий повышению давления продукт

Диетолог Соломатина сообщила, что тыквенное масло препятствует повышению давления
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что повышению артериального давления препятствует регулярное потребление тыквенного масла.

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В беседе с «Москвой 24» специалист рассказала, что масло из семян тыквы полезно для сердца и способно препятствовать скачкам артериального давления всего за две недели регулярного употребления.

Жирные кислоты, которыми богато тыквенное масло, повышают прочность и эластичность сосудов. Также они могут приостановить процесс развития атеросклероза, снизить уровень холестерина и устранить причину появления артериальной гипертонии.

«При регулярном употреблении оно будет воздействовать на механизмы, из-за которых давление повышается. Поэтому нужно добавлять его в рацион. Результаты можно увидеть где-то недели через две», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Тыквенное масло также полезно во время подъема сезонных простудных заболеваний. Содержащиеся в нем вещества способствуют выработке антител к вирусным инфекциям. Также в масле содержатся цинк и селен, которые ускоряют заживление ран и микротрещин.

Ранее 15 апреля врач-диетолог, нутрициолог Марина Макиша назвала продукты для восстановления работы печени. По ее словам, для защиты печени необходимо включить в рацион два продукта: томатную пасту и нежирные сорта творога.

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