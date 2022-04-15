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Мужчина и ребенок пострадали при массовом ДТП в Саратовской области

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП с участием четырех машин в Вольске (Саратовская область). Травмы получили 40-летний водитель и четырехлетний ребенок.

Авария произошла утром 15 апреля на пересечении улиц Ленина и Пушкина. Автомобиль Mitsubishi Outlander столкнулся с «Газелью». После удара микроавтобус врезался в стоящий автомобиль Chevrolet Niva,а тот задел машину «Лада Гранта». Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По данным прокуратуры региона, водитель Mitsubishi не выполнил требование дорожного знака и не уступил дорогу другому автомобилю. На переднем сидении иномарки в специальном удерживающем устройстве находился четырехлетний мальчик, он госпитализирован в травматологическое отделение. Самому водителю назначено амбулаторное лечение.

Днем ранее два автомобиля столкнулись на трассе Сызрань–Саратов– Волгоград. Водитель ВАЗ-2109 и его трехлетняя пассажирка отправлены на амбулаторное лечение, 36-летняя пассажирка госпитализирована.

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