Крейсер Черноморского флота «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма

Флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер «Москва», получивший повреждения из-за детонации боезапаса, затонул во время буксировки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«При буксировке крейсера в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — уточнили в ведомстве.

Накануне Минобороны рассказало о том, что на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Открытое горение было ликвидировано. Основное ракетное вооружение не пострадало, при этом сам корабль получил повреждения. Экипаж полностью эвакуировался.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили об инциденте. Однако представитель Кремля не стал комментировать произошедшее.

Позже Песков уточнил, что российский лидер не планирует в ближайшее время посетить Севастополь в связи с ситуацией с крейсером «Москва».

В феврале в рамках учения ракетный крейсер выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря. По информации Черноморского флота, артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника.

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем «Слава». В 1996 году крейсер переименовали в нынешнее название.