Самодельная дорога разрушилась после порыва водопровода в Удмуртии

Жители Воткинска (Республика Удмуртия) сообщили о разрушенной из-за порыва водопровода дороге. Горожане построили проезжую часть своими силами.

По словам местных жителей, они самостоятельно закупали строительный мусор, а затем оплачивали услуги экскаваторщика, который разровнял мусор до крупного лома. После этого горожане самостоятельно уложили кирпичное покрытие дороги. Таким способом автомобилисты и пешехода хотели обезопасить себя от «дорожной трясины», пишет Udm-info.ru.

Порыв водопровода под дорогой произошел весной. Сотрудники Водоканала устранили течь, но дорога осталась в разрушенном состоянии.

Горожане просят администрацию Воткинска помочь в обустройстве новой дороги.

Ранее сообщалось о начале ремонта дорог в микрорайоне Орловское в Октябрьском районе Ижевска. Дорожные службы посыпают улицы щебнем. Грейдирование дорог без асфальтового покрытия пройдет с наступлением благоприятных погодных условий.