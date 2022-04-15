Эксперт объяснила влияние горького шоколада на сосуды

Употребление горького шоколада препятствует развитию тромбоза, сообщила врач-гематолог, кандидат медицинских наук Рамиля Голубенко. Ее заключения опубликовали в статье на портале «Доктор Питер» в пятницу, 15 апреля.

Сообщается, что в таком шоколаде есть специальное вещество, разжижающее кровь и делающее стенки сосудов эластичными.

Кроме того, отмечается, что этот десерт воздействует на организм так же, как кофеин. Несколько кусочков горького шоколада в день способны сделать кровь менее густой.

«Теобромин расширяет просвет кровеносных сосудов. Для профилактики тромбов можно использовать только качественный горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Но не молочный шоколад, и тем более не шоколадные батончики с различными начинками», — уверила эксперт.

Врач считает, что шоколад, в котором содержатся разные добавки, сложно усваивается в организме человека и может спровоцировать рост уровня холестерина, а это, в свою очередь, приведет к атеросклерозу. Горький шоколад особенно рекомендуется к употреблению гипертоникам, поскольку он снижает давление.

11 апреля вышло интервью с врачами, назвавшими отек или покраснения рук и ног одним из основных ранних признаков образования тромбов. Отмечается, что обычно тромб образовывается в одной ноге, и это сопровождается обширным отеком конечности, а не только припухлостью лодыжки.

27 января руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев назвал три ключевых фактора развития тромбоза. По его словам, тромбы возникают из-за проблем со стенками сосудов, замедления естественного кровотока и повреждения в сосудистой клетке. Он также отметил, что риск возникновения тромбоза повышают сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, курение, коронавирус, хирургические операции, долгие перелеты и некоторые медикаменты.

4 января кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что чрезмерное утепление в холодную погоду может спровоцировать возникновения тромбоза. Кроме того, травма любого рода нередко является причиной возникновения этого заболевания.