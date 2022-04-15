Минсельхоз перечислил в регионы 2,5 млрд рублей субсидий хлебопекарям

Минсельхоз России перечислил в регионы 100% субсидий на производство и реализацию хлебопекарной продукции в размере 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 15 апреля.

«Дополнительные 2,5 млрд рублей субсидий хлебопекарным предприятиям доведены до субъектов РФ в полном объеме», — отметили в министерстве.

Соответствующие соглашения Минсельхоз заключил с 80 регионами, в которых пекут хлеб.

В ведомстве напомнили, что правительство приняло решение о реализации этой меры для сохранения стабильной ситуации на рынке социально значимой продукции с учетом положительного опыта 2021 года.

«Поддержка позволила минимизировать рост цен на хлеб, несмотря на значительное повышение себестоимости его производства, и удержать динамику ниже темпов продовольственной инфляции», — рассказали в министерстве.

Там также напомнили, что в 2022 году размер помощи для предприятий увеличен с 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции.

Кроме того, для более оперативного доведения средств федерального и регионального бюджетов до конечных получателей были сокращены сроки отбора при предоставлении субсидий с 30 до 10 календарных дней.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон отметил, что господдержка в текущих сложных реалиях становится для аграрного сектора всё более значимой. Хлеб и мука как ключевые продукты в рационе большинства россиян всегда пользуются повышенным спросом и даже незначительный рост цен на эту продукцию весьма ощутим для населения, констатировал он.

По его словам, в прошлом году для сдерживания цен на хлеб ввели механизм субсидирования хлебопекарных предприятий, он дал положительные результаты: субсидии были широко востребованы, принятые меры позволили обеспечить баланс между возможностями бизнеса и покупательским спросом. В этом году условия для производителей хлеба продолжают оставаться непростыми и Минсельхоз также помогает.

«Субсидия на производство хлеба в 2022 году увеличена до 2,5 млрд рублей против 1,8 млрд рублей в прошлом году. Кроме того, очень важным мы считаем решение о смягчении требований к получателям субсидий», — заключил Кацнельсон.

В конце марта вице-премьер правительства Виктория Абрамченко заявила, что для предотвращения роста цен на хлеб крупные производители введут специальный мораторий — стоимость этого продукта зафиксируют на показателях середины марта. Указывалось, что для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 марта подписал распоряжение о мерах поддержки российских хлебопеков и выделении им указанной суммы.