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Свыше 4,2 тыс. нарушений ПДД выявили в Ульяновской области за сутки

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За минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили больше 4,2 тыс. нарушений правил дорожного движения в Ульяновской области. В 3,5 тыс. случаев водители нарушили скоростной режим.

По данным Госавтоинспекции, семь автомобилистов попались на повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения. Еще 76 водителей не уступили дорогу пешеходам, пишет ulpravda.ru. Пять водителей допустили выезд на встречную полосу.

Со стороны водителей общественного транспорта зафиксировано 115 нарушений. Правила перевозки людей и багажа нарушили 14 таксистов. 20 водителей привлечены к ответственности за чрезмерно затонированные стекла.

Пешеходы нарушили правила дорожного движения 20 раз.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 30 апреля по 10 мая пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Основным направлением деятельности ГИБДД станет профилактика грубых нарушений правил дорожного движения.

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