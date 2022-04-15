Песков оценил перспективы перехода к расчетам в рублях за экспортные товары

Президент РФ Владимир Путин озвучил концептуальную установку о последовательной работе по расширению диапазона использования национальных валют. Об этом 15 апреля рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная. Но концептуальная установка президента абсолютно очевидна. Он ее вчера повторил», — сказал он.

Песков уточнил, что вектор в этом направлении будет активизирован в соответствии с поручением главы государства.

Ранее 15 апреля сообщалось, что Армения начала расплачиваться за российский газ в рублях. Министр экономики республики Ваган Керобян уточнил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.

Накануне помощник президента Максим Орешкин рассказал, что решение перевести оплату поставок российского газа в недружественные страны в рубли нацелено на обеспечение безопасности финансов РФ. По его словам, суть такого изменения заключается в том, чтобы максимально перевести внешнеэкономические операции страны в юрисдикцию страны, «защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны».

Ранее в тот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок газа, а также в возможности оплаты в евро.

31 марта российский лидер подписал указ, устанавливающий правила торговли российским газом с недружественными странами, согласно которому Россия переведет расчеты за поставку топлива в рубли. Покупатели должны будут открыть в российских банках рублевые счета, с которых будет проходить оплата газа, поставленного с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты страна расценит это как невыполнение обязательств. Ряд стран-участников G7 и Евросоюза сочли требование России нарушением контрактов.

Соответствующее решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе, о которой 24 февраля объявил Путин. С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости республик.

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