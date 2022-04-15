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Скотомогильники с сибирской язвой может затопить в Нижегородской области

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Пять скотомогильников с сибирской язвой находятся в возможной зоне затопления в Нижегородской области. Специалисты Россельхознадзора ежегодно обследуют объекты на предмет соответствия санитарным требованиям.

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По данным ведомства, всего в регионе зарегистрирован 231 скотомогильник с сибирской язвой. Пять скотомогильников может подтопить в Арзамасском, Борском, Воскресенском, Гагинском и Спасском районах. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В Россельхознадзоре отметили, что данные скотомогильники законсервированы и обустроены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. Обследование объектов проводится каждый год.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Нижегородской области зафиксировали 54 случая бешенства животных. Вирус обнаружили в 24 районах. Основными переносчиками стали лисы и собаки.

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