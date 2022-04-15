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Инспектора нацпарка «Угра» приговорили к пяти годам колонии за взятку

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Суд в Калужской области вынес приговор инспектору нацпарка «Угра», который обвинялся в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в августе–ноябре 2021 года старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды национального парка «Угра» получил взятку от индивидуального предпринимателя за «попустительство при проведении контрольных мероприятий за его деятельностью по рубке и переработке древесины». Сумма составила 160 тыс. рублей.

Обвиняемый признал вину не в полном объеме. Он отрицал факт попустительства на службе, а также заявил о получении только 1,5 тыс. рублей, пишет газета «Весть».

Козельский районный суд признал мужчину виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

В конце марта Артемовский горсуд в Приморье вынес приговор экс-начальнику отдела капстроительства АО «Терминал Владивосток». Мужчина вымогал у фирмы, которая вела строительные работы в аэропорту, 3 млн рублей за приемку и подписание и документов. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности.

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