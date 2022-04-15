Отремонтированные дороги проверят после зимы в Тверской области

Инспекционную проверку дорог, отремонтированных за последний год, проведут в Тверской области. Выявленные дефекты будут устранять ответственные подрядчики.

Проверка проводится на объектах, которые были отремонтированы в 2021 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В частности, специалисты проверят состояние участков дорог Торжок–Осташков, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново, Торжок–Высокое –Берново–Старица, Рамешки–Максатиха, Тверь – Рождествено –— 1-е Мая – Ильинское, Осташков–Волговерховье и другие. Об этом пишут «Тверские ведомости».

На дороги распространяются гарантийные обязательства подрядчика, выполнявшего ремонт. Гарантия действует в течение года на дорожную разметку пластиком и пять лет — на верхний слой покрытия. В случае выявления дефектов будут составлены акты, подрядчики обязаны устранить дефекты за собственный счет.

Ранее состояние отремонтированных дорог после зимы проверили в Орловской области. Специалисты составили 44 акта о гарантийном обслуживании.