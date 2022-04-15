Вильфанд пообещал москвичам апрельскую зиму

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в грядущие выходные в Москве ожидаются мокрый снег и гололед.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в пятницу, 15 апреля, Вильфанд спрогнозировал непогоду в столице в ближайшие выходные. По его словам, с севера и северо-востока идет холодный воздух, также в центре европейской части России за погоду будет отвечать «ложбина низкого давления, поэтому насыщенные влагой воздушные массы будут подниматься выше от земли». Это приведет к образованию облаков и интенсивных осадков.

Таким образом, уже в ночь на субботу, 16 апреля, осадки пойдут в виде мокрого снега. Днем 16 апреля они станут интенсивнее. При температуре около нуля осадки будут немного подмерзать, при положительных показателях — оттаивать, из-за чего будет скользко. Такие условия больше характерны для зимы.

По словам Вильфанда, на дорогах Москвы возможно образование гололеда, что может быть опасным для автомобилистов. Тем, кто уже сменил резину, синоптик посоветовал воздержаться от поездок в ночное время. Днем при температуре в +5…+8 градусов ездить допустимо. Между тем, как отметил Вильфанд, в воскресенье, 17 апреля, похолодание приведет к тому, что уже ночью температура в Москве будет около нуля, а по области даже до –2. Будут заморозки, поэтому пойдет снег, но это продлится не долго.

Улучшаться погода начнет во второй половине дня воскресенья, снизится интенсивность осадков, температура повысится до +6…+8 градусов.

В ночь на понедельник, 18 апреля, ожидается температура воздуха около 0 и заморозки до –2 градусов по области в пониженных местах рельефа. Днем температура будет стремиться к +10 градусам, а на юге области — к +13 градусам. Будет преимущественно без осадков.

Во вторник, 19 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура составит порядка +15 градусов. В среду, 20 апреля, установится уже по-настоящему поздневесенняя погода. Днем температура будет от +14 до +19 градусов, без осадков.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» Вильфанд отметил, что на следующей неделе в столице ожидается весенняя погода, столбики термометров поднимутся выше +15 градусов.

Ранее 15 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредили москвичей о снегопаде в выходные. По его словам, 16 апреля в Москве вновь ожидается снегопад, в результате чего образуется снежный покров до 5 см, пишет сайт kp.ru. Тишковец отметил, что вечером температура воздуха будет снижаться, также ожидается штормовой ветер северо-восточных румбов со скоростью до 17 м/с, пишет REGNUM.

В воскресенье, 17 апреля, ожидаются заморозки и гололед. Из-за заморозков на уровне минус 1–2 градусов на дорогах столицы образуется гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными. Особая внимательность необходима в случаях, когда на машине уже заменена резина на летнюю, пишет «Москва 24».