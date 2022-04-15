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Путин обсудил с Совбезом концепцию гуманитарной политики России

Путин: гуманитарная политика должна соответствовать национальным интересам России
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Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 апреля обсудил концепцию гуманитарной политики страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Только что состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Помимо актуальных текущих вопросов в плановом порядке была рассмотрена концепция гуманитарной политики Российской Федерации», — сказал он журналистам.

Так, глава государства отметил, что работа в рамках концепции гуманитарной политики должна соответствовать национальным интересам страны.

«В нашей повестке дня сегодня очень важный вопрос — обсуждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации, с тем чтобы наша совместная работа, координация на этом направлении полностью соответствовала национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдаленную перспективу», — сказал Путин.

Ранее в этот день стало известно, что по данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента россиянами вырос на 0,7 п.п. за неделю. На прямой вопрос о доверии Путину на неделе с 4 по 10 апреля положительно ответили 81,6% граждан.

До этого, 1 апреля, президент обсудил с членами Совбеза дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности.

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