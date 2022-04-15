Нарышкин сравнил с Мазепой выступающих против спецоперации россиян

Выступивших против спецоперации по защите Донбасса россиян ждет судьба гетмана Ивана Мазепы, заявил 15 апреля председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей родины, ждет судьба изменника-Мазепы, о котором еще Пушкин писал, что «он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него», — подчеркнул он в ходе выступления на заседании исторического проекта «Единой России».

Нарышкин убежден, что спецоперация объединила и сплотила граждан России.

Иван Мазепа являлся соратником Петра I. В годы Северной войны он перешел на сторону шведов, из-за чего в России его многие считают предателем.

4 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любовь к Родине и готовность на любые жертвы ради своей страны являются проявлением настоящего патриотизма. По его словам, в настоящее время народ должен быть единым.

Двумя днями ранее Песков указывал, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну на фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса. При этом он отметил, что некоторые граждане «стали хаять власть» и «нападать» на героев из числа военнослужащих. Их он назвал врагами государства, а также подчеркнул, что Россия будет с ними бороться.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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