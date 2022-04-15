Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом концепцию гуманитарной политики России
Мир
Школа и более 20 домов повреждены при обстреле ВСУ села под Белгородом
Политика
В Кремле подтвердили планы расширить список энергоресурсов с расчетами за рубли
Авто
ГИБДД проведет рейды против нетрезвых водителей в Московской области
Мир
В МИД КНР заявили о непременном воссоединении материкового Китая и Тайваня
Мир
Северная Македония объявила еще шестерых дипломатов России персонами нон грата
Авто
В России предложили вычислять нарушителей ПДД c помощью биометрии
Экономика
ЦБ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора России
Экономика
Минсельхоз выступил против введения акцизов на газировку
Мир
Украинские националисты запрещали покидать город жителям Мариуполя
Мир
В СКР заявили о подтвержденном сотрудничестве Украины и Запада в биоопытах
Сюжет:

Нарышкин сравнил с Мазепой выступающих против спецоперации россиян

Глава СВР Нарышкин заявил, что выступающих против спецоперации россиян ждет судьба Ивана Мазепы
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выступивших против спецоперации по защите Донбасса россиян ждет судьба гетмана Ивана Мазепы, заявил 15 апреля председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Такого единения у нас давно не было»
Главное из обращения Путина к россиянам по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России

«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей родины, ждет судьба изменника-Мазепы, о котором еще Пушкин писал, что «он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него», — подчеркнул он в ходе выступления на заседании исторического проекта «Единой России».

Нарышкин убежден, что спецоперация объединила и сплотила граждан России.

Иван Мазепа являлся соратником Петра I. В годы Северной войны он перешел на сторону шведов, из-за чего в России его многие считают предателем.

4 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любовь к Родине и готовность на любые жертвы ради своей страны являются проявлением настоящего патриотизма. По его словам, в настоящее время народ должен быть единым.

Двумя днями ранее Песков указывал, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну на фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса. При этом он отметил, что некоторые граждане «стали хаять власть» и «нападать» на героев из числа военнослужащих. Их он назвал врагами государства, а также подчеркнул, что Россия будет с ними бороться.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022