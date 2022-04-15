Показатель одобрения россиянами действий президента вырос на 0,7 п.п. за неделю

Показатель одобрения деятельности президента россиянами вырос на 0,7 п.п. за неделю. Обновленные данные опроса общественного мнения опубликовал ВЦИОМ 15 апреля.

Так, уровень одобрения деятельности главы государства за тот период с 4 по 10 апреля составил 79,6% (прибавил 0,7 п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства составил 55,1% (это больше на 2,7 п.п. за неделю) и 55,0% (рост на 1,7 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину на неделе с 4 по 10 апреля положительно ответили 81,6% граждан страны. На такой же вопрос о доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину положительно отвечают 64,7%.

Что касается российских партий, представленных в Госдуме, то уровень поддержки политсилы «Единая Россия» составил 42,5%, показав рост в +0,3 п.п. за неделю.

8 апреля социологи фонда «Общественное мнения» (ФОМ) также сообщили о росте рейтинга Путина среди россиян. Так, если 27 февраля работу главы государства одобряли 79% граждан страны, то по состоянию на 3 апреля его рейтинг вырос до 82%.

21 марта представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что митинг-концерт, прошедший в «Лужниках» 18 марта, стал демонстрацией поддержки, которой пользуется Путин. Мероприятие стало отображением желания людей поддержать действия РФ в Донбассе, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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