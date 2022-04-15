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Показатель одобрения россиянами действий президента вырос на 0,7 п.п. за неделю

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Показатель одобрения деятельности президента россиянами вырос на 0,7 п.п. за неделю. Обновленные данные опроса общественного мнения опубликовал ВЦИОМ 15 апреля.

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Так, уровень одобрения деятельности главы государства за тот период с 4 по 10 апреля составил 79,6% (прибавил 0,7 п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства составил 55,1% (это больше на 2,7 п.п. за неделю) и 55,0% (рост на 1,7 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину на неделе с 4 по 10 апреля положительно ответили 81,6% граждан страны. На такой же вопрос о доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину положительно отвечают 64,7%.

Что касается российских партий, представленных в Госдуме, то уровень поддержки политсилы «Единая Россия» составил 42,5%, показав рост в +0,3 п.п. за неделю.

8 апреля социологи фонда «Общественное мнения» (ФОМ) также сообщили о росте рейтинга Путина среди россиян. Так, если 27 февраля работу главы государства одобряли 79% граждан страны, то по состоянию на 3 апреля его рейтинг вырос до 82%.

21 марта представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что митинг-концерт, прошедший в «Лужниках» 18 марта, стал демонстрацией поддержки, которой пользуется Путин. Мероприятие стало отображением желания людей поддержать действия РФ в Донбассе, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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