Движение по 14 мостам закрыто в Оренбуржье из-за паводка

В Оренбургской области из-за паводка закрыто движение по 14 мостам. За минувшие сутки специалисты зафиксировали небольшое падение уровня воды в реке Урал.

По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона, движение закрыто по семи низководным мостам в Орске, Илекском, Домбаровском, Бузулуксклм, Акбулакском и Октябрьском районах, где наблюдается перелив. Еще на шести мостах в Орске, Асекеевском, Домбаровском, Октябрьском и Бузулукском районах перелива нет, пишет «Урал56.Ру». В Соль-Илецком городском округе демонтирован понтонный мост.

В реке Большой Кумак в районе Новоорска уровень воды вырос на 22 см за сутки. На территории Оренбурга уровень воды в реке Урал за сутки упал на 3 см. В Орске уровень воды вырос на 6 см. На реке Орь в Ащебутаке уровень воды снизился на 19 см.

Ранее сообщалось, что в Тюмени власти ограничили спуск к нижнему ярусу набережной из-за приближающегося ледохода.