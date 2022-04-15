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Песков заявил об отсутствии у Путина планов по региональным поездкам

Песков заявил, что Путин не планирует региональных поездок в ближайшие дни
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Президент России Владимир Путин не планирует региональных поездок в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Атлант» первого ранга: ракетный крейсер «Москва» готовится к дальнему походу
Флагман Черноморского флота уже прошел все испытания после ремонта и получил допуск на действия в океанской зоне

«Нет, в ближайшие дни каких-то региональных поездок не запланировано», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер посетить Севастополь в связи с ситуацией с крейсером «Москва».

Днем ранее появились сообщения о том, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, после чего корабль получил серьезные повреждения. Экипаж был полностью эвакуирован. Песков отметил, что Путину доложили о ситуации с пожаром на крейсере «Москва».

Позже открытое горение на крейсере «Москва» было ликвидировано, однако вечером 14 апреля в Минобороны сообщили, что крейсер в условиях штормового волнения потерял устойчивость и затонул после пожара.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле в Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Впоследствии в 1996 году он был переименован. Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

Корабль оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».

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