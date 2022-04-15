Минобороны сообщило об уничтожении совершившего атаку в Брянской области вертолета Ми-8

Вертолет украинских войск, атаковавший поселок Климово в Брянской области, был сбит российским зенитным ракетным комплексом С-400. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — рассказал он.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Лозовая в Харьковской области российские военные сбили в воздухе истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины.

Обстрел поселка Климово был совершен 14 апреля. Как рассказали в Следственном комитете РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По данному факту возбужденно уголовное дело.

По последним данным, в результате обстрела пострадали восемь человек. В Минздраве сообщили, что из числа пострадавших ребенок, а также женщина 1948 года рождения находятся в тяжелом состоянии. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, женщина лишилась ноги. А ребенок 2020 года рождения получил проникающее ранение головы — его транспортировали в Москву.

Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения около жилых 100 домов. Также правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

13 апреля официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то российская сторона нанесет ответные по центрам принятия решений Украины, в том числе и находящимся в Киеве.

11 апреля на территориях Белгородской, Брянской областей и в двух районах Воронежской области установили повышенный режим террористической угрозы. Также желтый уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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