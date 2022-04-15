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Экономист назвал логичной рекомендацию ЦБ банкам по невыплате дивидендов

Экономист Домащенко назвал логичной рекомендацию ЦБ банкам отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год
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Рекомендация Банка России кредитным и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов логична в силу проблем у банков, связанных с отрицательной переоценкой активов по значительной группе ценных бумаг, находящихся в портфелях. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 15 апреля.

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Ранее в этот же день в регуляторе порекомендовали отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, и некредитным финорганизациям, из-за того что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала. По данным ЦБ, это не является несоблюдением нормативов, но банк должен ограничить выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. При несоблюдении надбавок кредитная организация также должна составить и предоставить в Центробанк упрощенный план восстановления величины капитала с указанием конкретного перечня мероприятий.

«К сожалению, мы не можем точно определить величину этих убытков, так как ЦБ РФ разрешает оценивать активы по ценам до спецоперации РФ в Донбассе», — сказал Домащенко.

По его словам, банкам необходима более весомая подушка ликвидности для балансировки активов и обязательств, а выплата дивидендов при этом только помешает. В то же время отсутствие дивидендов еще больше снизит привлекательность акций, добавил экономист.

7 апреля готовящиеся предложения по дивидендам госбанков озвучивал глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что ведомство предложит Сбербанку и ВТБ отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год. По данным Минфина, российские банки с госучастием до попадания в санкционные списки стран Запада собирались направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за прошлый год.

Глава ВТБ Андрей Костин и глава Сбербанка Герман Греф в марте направили в адрес премьер-министра Михаила Мишустина письмо, в котором представили оценки потенциальных убытков от участия в госпрограммах поддержки экономики: совокупные потери двух крупнейших банков, которые находятся под санкциями, могут составить почти 600 млрд рублей. В письме, на текст которого ссылался «Интерфакс» 31 марта, отмечалось, что, по оценке ЦБ, убыток банковской системы в 2022 году составит 3,5–5,8 трлн рублей без учета отрицательной переоценки ценных бумаг в размере около 2 трлн рублей.

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